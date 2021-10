Tallinna kunstihoone pakub põhikoolidele tasuta haridusprogrammi

Programm vastab riiklikule õppekavale, mis tähendab, et õpetajad saavad programmi tundides süsteemse abimaterjaline kasutada. Kasulikud teadmised kogunevad metoodiliste, loominguliste ja mänguliste vahendite abil. Õpilane saab igast tunnist kaasa praktilise ja haarava töövihiku, millest moodustub talle eriline kunsti käsiraamat.

«Tegemist on ainulaadse ja tõhusa haridusprogrammiga, mis on mõeldud üldhariduskoolide õpilastele,» kommenteeris Tallinna kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja. «Esimesel hooajal on tähelepanu keskmes 1.–3. klassi õpilased. Usume, et laste kunstiharidus ei tohiks piirduda üksnes joonistamisoskuse arendamisega. Lastele tuleb pakkuda ka arusaamist ja mõistmist, miks tänapäeval kunsti tehakse ja kuidas seda vaadata. Haridusprogramm arvestab riiklikku õppekava ja on tundide pidamisel hindamatu ning süsteemne abiline.»

Sally Stuudio juhataja ja «Vaatamise kooli» haridusprogrammi juht Annely Köster ütleb, et «Vaatamise kooli» eesmärk on jõuda selle õppeaasta jooksul kogu Eesti koolidesse ja mitte ainult kutsuda lapsi kunstihoonesse näitusele, vaid pakkuda neile võimalust saavutada kunsti ainekava õpitulemused nii, et kõigist koolimajadest saavad laste enda loodud ägedad kaasaegse kunsti ruumid.

Programmi iga osa on ettevalmistatud õpiühik, mis koosneb virtuaalsest eeltunnist, kunstihoone külastusest ja tegevusest seal ning loovast järelülesandest koolis. Tegevus kestab kokku umbes viis akadeemilist tundi. Järelülesande juures on ka hindamiskriteeriumid, mis aitavad õpetajal ülesannet hinnata.

Eeltunnis toob kunstihoone haridustöötaja ekraani vahendusel klassiruumi kunstihoone arhiivist valitud parimad palad nii Eesti kui ka maailma kunstist koos neid saatvate mänguliste ülesannetega.

Tallinna kunstihoones toimuvas tunnis arendatakse päevakajalise näituse alusel edasi eeltunnis uuritud teemat. Õpilased saavad terviklikkust kogeda näitusel kohapeal või kunstihoone virtuaalnäituste platvormil. Põhjalikumalt süvenetakse kolme-nelja teosesse ja tehakse koos ka kunstieksperiment. Programmid on ette valmistatud nii, et igale vanuseastmele oleks uute teadmiste hulk sobiv ja õpitu jääks hästi meelde.

Kunstihoonest saab iga õpilane kaasa programmi tasuta töövihiku, kus on kordamiseks info ja küsimused teoste kohta, mida uuriti nii eeltunnis kui ka külastatud näitusel, samuti koolis toimuva loovülesande juhis. Selliseid vihikuid koguneb programmi käigus soliidse õpiku jagu.

Järelülesanne ehk kolmas kord toimub oma koolis ja selle saab iga klassiõpetaja ise korraldada. Näitustel kogetu põhjal valmivad õpilastel individuaalselt või rühmatööna teosed. Seejärel saab kooli muuta ajutiseks kunstisaaliks ja jagada kogemust kogu kooliperega. Kunstihoonelt tuleb lisaks töövihikule kaasa ka etikettide komplekt ja plakatipõhi, mis lisaks ühtse näituseruumi loomisele toetavad funktsionaalse kirjutamis- ja lugemisoskuse arengut. Kunstihoone võimendab näitusi, jagades neid oma sotsiaalmeediakanalites.

«Õpetajale tähendab see võimalust saada osa Kunstihoone täielikult ettevalmistatud programmist,» märkis Köster. Esimesel aastal oodatakse osalema eelkõige klassiõpetajaid, kellele pakutakse abi esimese kooliastme kunsti ainekava õpitulemuste mängulisel saavutamisel. Kui teha läbi kolmeosaline programm, siis on 1.–3. klassi kunsti ainekava kõige olulisemad õpitulemused saavutatud. «Selle kohta saame anda kunstihoone garantii, sest meie tugev külg on näituste ja teoste mitmekesine valik läbi aegade ning rikkalik arhiiv,» kinnitas Köster.

Ta lisas, et põhiline tähelepanu on põhikooli esimesel kooliastmel, kus teemad lähtuvad vormianalüüsist just seepärast, et 1.–3. klassis on laste tajude arengu kuldaeg. «Oleme loonud programmi mitte ainult kunstihoones nähtava kunsti ja kunsti ainekava alusel, vaid lähtunud sellest, kuidas areneb laste kognitiivne suutlikkus, nende kujutamisoskus ja kunsti vastuvõtmise oskus,» selgitas Köster.

Esimese kooliastme vormiprogramm koosneb kolmest alaosast. Esimene on suunatud eelkõige esimesele klassile. Selle alateema on punkt, joon ja pind. Teises klassis vaadatakse, kuidas need samad punkt, joon ja pind muutuvad ruumiliseks ja kuidas osadest sünnib tervik. Kolmanda klassi õpisisuga on seostatud värvi ja valguse teemad.