Lasteaiad said liiklusmärkide komplektid mudilastele ohutu liiklemise õpetamiseks

Liiklusvankri saavad linnalt 24 lasteaeda, esimesena said reedel, 1. oktoobril õppevahendite komplekti kätte Tallinna Linnupesa lasteaia väikesed liiklejad.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul peab linn oluliseks, et eluterved liiklusharjumused kujuneksid välja võimalikult varajases eas. «Ainult õigeaegse ja eakohase teavitustöö abil saab kujuneda hea liikluskultuur, mida ootame täiskasvanud liiklejatelt, ja siin ei ole ükski õppevahend liiast. Soovime, et toredate värviliste liiklusvankrite abil eelkoolieas õpitu aitab tagada lastel võimalikult turvalise koolitee ning et õppevahendid leiavad lasteaedades aktiivset kasutust,» rääkis Novikov.