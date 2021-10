Vaata, kes on Pärnu parimad haridustöötajad

Linn tunnustab haridustöötajaid traditsiooniliselt õpetajate päeval, laureaadid tehakse teatavaks teisipäeval kell 18 Pärnu kontserdimajas toimuval pidulikul tänuõhtul «Sulle, õpetaja!», kuhu on palutud kõik hariduspreemiatele esitatud kandidaadid.

Tänavu esitati 13 hariduspreemia kategooria peale kokku 69 kandidaati, kellest nominentide hulka jõudis 38.

Lasteaiaõpetaja kategooria nominendid on Anu Jõemets Pärnu Kastani lasteaiast, Eve Naudi Lindi lasteaed-algkoolist ja Maria Jääger Audru Männituka lasteaiast. Klassiõpetaja kategoorias on nominentideks Katrin Kurvits Pärnu Kuninga tänava põhikoolist, Kerly Siimpere Pärnu Päikese koolist ja Kaja Lillipuu Pärnu Raeküla koolist.

Kutseõpetaja kategoorias on nominendina üles seatud Hanna Kuldsaar-Sarv, Janne Ojala ja Ülle Pikma – kõik Pärnumaa kutsehariduskeskusest. Klassijuhataja kategoorias kandideerivad preemiale Marjaliisa Umb Raeküla koolist, Aet Vill Pärnu Ülejõe põhikoolist ja Annika Riismaa Kuninga koolist.

Gümnaasiumiõpetaja kategooria nominendid on Viive Korb Pärnu Koidula gümnaasiumist, Evelin Laanemets Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumist ja Eve Popp Pärnu Ühisgümnaasiumist. Põhikooli aineõpetaja kategoorias on preemiale esitatud Kersti Rohtmets Paikuse koolist, Kadri Polski Kuninga koolist ja Ott Anari Vanalinna koolist.

Tugispetsialisti kategoorias on nominentidena üles seatud Ege Juurikas Kuninga koolist, Ele Mitt Pärnu Õppenõustamiskeskusest ja Kristiina Kunto Pärnu Mai lasteaiast. Huvialaõpetaja kategooria nominendid on Kadri Kilusk ja Milvi Talts Pernova hariduskeskusest ning Reet Juurikas Mai koolist.

Elutööpreemia nominendid on Marga Napp Pärnu linnavalitsuse haridusosakonnast, Helle Toots Ülejõe põhikoolist, Ene Kõo Sütevaka humanitaargümnaasiumist, Sirje Õismets Mai koolist, Virve Lõhmus lasteaeaiast Trall ja Heli Tooman Tartu ülikooli Pärnu kolledžist.

Hariduse sõbra kategooria nominendid on Jüri Tenson Lindi lasteaed-algkoolist, Matthias Eichhorst osaühingust Mativesi ja Oshino Electronics Estonia OÜ. Õppeasutuse juhi hariduspreemia nominendid on Indrek Kaldo Koidula gümnaasiumist, Kersti Põllu Audru koolist ja Agita Keerd Rääma põhikoolist. Noorsootöö kategooria nominendid on Tiina Saarits Pärnu Ühisgümnaasiumist ja Siiri Paasma Kuninga koolist.

Käesolevast aastast on Pärnu linnas hariduspreemiate esitamise ja määramise kord muutunud. Kui varem tuli hariduspreemiatele esitada kandidaate kahel korral aastas - kevadel haridus- ja teadusministeeriumi konkursile „Eestimaa õpib ja tänab“ ning sügisel Pärnu linnavalitsusele -, siis nüüd enam 12 kategoorias topelt esitamist ei ole: ministeeriumile esitatud kandidaadid on kohe ka kohalike hariduspreemiate kandidaadid.

Siiski on kaks kategooriat, kus kandidaadid tuleb esitada otse linnavalitsusele - need on Pärnu linna aasta noorsootöötaja ja Pärnu linna elutööpreemia.