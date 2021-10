Angela Ivaski inauguratsiooniloeng elusraku ja sünteetilise nanoosakese kohtumisest

Nanoosakeste suurusele viitab juba nende nimetus – tegemist on nanomeetri mõõtskaalas olevate osakeste ja struktuuridega. Nanoskaalasse kuuluvate osakeste ja struktuuride iseloom on väga mitmekesine. Nende hulgas on bioloogilisi struktuure, näiteks valgukompleksid, vesiikulid ja looduslikud anorgaanilised osakesed, ent ka suur valik sünteetilisi nanoosakesi, mis on enamasti valmistatud mõneks spetsiifiliseks otstarbeks.