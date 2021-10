Riik tunnustab silmapaistvaid ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaid

Haridus- ja teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna nõunik Karl Andreas Sprenk märkis, et ettevõtmise eesmärk on tõsta esile tublisid inimesi, kes panustavad ettevõtlus- ja karjääriõppesse oma põhitöös või muude kohustuste kõrvalt. «Märkame neid ettevõtteid, asutusi, töötjaid, eksperte, kes leiavad alati aega, et oma teadmiste ja kogemustega õpet rikastada,» ütles Sprenk. «Tunnustame noori, kes on läbi ettevõtlus- ja karjääriõppe või ettevõtlikult õppides saanud kätte esmase praktilise ideede elluviimise kogemuse ning selle pealt edasi teisi inspireerinud. Seekord on lisaks ettevõtlusõpetajatele ja ettevõtlikele õpetajatele võimalus esitada tunnustamiseks ka karjääriõpetajaid.»