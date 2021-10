Kaks kolmandikku kontrollitud haridusasutustest rikkus tuleohutusnõudeid

«Kõige enam puudusi oli tuletõkkeustega – neid kas hoiti avatud asendis, need ei sulgunud tihedalt või olid hooldamata. Inspektorid selgitasid asutustele, et tuletõkkeust tuleb alati kinni hoida, sest ainult nii hoiab see ära tule ja suitsu leviku kõrvalruumidesse,» tõi välja päästeameti ohutusjärelevalve ekspert Heidi Mõttus.