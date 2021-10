Madis Somelar: aineõpetajate järelkasvu põud on muutunud üldiseks

«Kui veel mõne aasta eest kõneldi reaal- ja loodushariduse õpetajate järelkasvu nappusest, siis nüüd on aineõpetajate järelkasvu põud muutunud üldiseks. Üha enam on koolijuhid sunnitud aastase töölepingu sõlmima inimestega, kes ei oma õpetajatööks vajalikke teadmisi ja oskusi. On üsna kõnekas, et eelmisel õppeaastal andsid õpilastele tunde nii-öelda õpetajad, kellest 14 omasid üksnes põhiharidust ning 1035 keskharidust,» rääkis Somelar.

Tema sõnul on koole, kus mõned ainetunnid jäävad lihtsalt ära, kuna pole kedagi, kes neid tunde annaks, ja nii tekkinud õpilüngad on püsivad. «Viimased 15–20 aastat on näidanud, et viis aastat ülikoolis õppinud noort ei kõneta alaline ületunnitöö, karjäärivõimaluste puudumine ning töötasu, mis ei ole võrreldav teiste magistriharidust eeldavate erialadega. Õpetajaks kujunemine võtab 8–10 aastat, seega on oluline leida lahendus järelkasvu tagamiseks nüüd,» märkis Somelar.