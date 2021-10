Teadlased saavad taotleda toetust visiidiks Taiwani teadusasutustesse

2022. aasta taotlusvoorus on reisigranti võimalik taotleda visiidiks 1. aprillist kuni 31. detsembrini 2022. aastal. Taiwani-Eesti teadusalase koostööprogrammi eesmärk on arendada kahe riigi teadusalast koostööd kõikides fundamentaal- ning rakendusteaduse valdkondades.

Eesti teadlase vastuvõtuks peab ka võõrustaja samaaegselt esitama taotluse Taiwani teaduse ja tehnoloogia ministeeriumile (MOST). Eesti Teadusagentuur saab grandi anda vaid juhul, kui taotlus on MOSTile esitatud ning see on aktsepteeritud.