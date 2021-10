Restoranide vutiturniir kogub raha Tartu Emajõe kooli heaks

Esimest korda juba 2011. aastal toimunud turniir on olnud restoranide ja kokkade poolt alati väga oodatud, kuid jäi eelmisel aastal olude sunnil ära. Heategevusliku jalgpalliturniiri Chefs’ Cup peakorraldaja, Fotografiska peakokk Peeter Piheli sõnul loodeti küll ka mullu viimase hetkeni, et turniir saab toimuda. «Viimased poolteist aastat on olnud kõigile keerulised, aga kahtlemata on see eriliselt väljakutseterohke aeg olnud just toitlustusettevõtetele. Usun, et lisaks sellele, et saame taas ulatada abikäe ühele vahvale koolile, on tänavusel turniiril kõigi osalejate jaoks olulisel kohal ka sõbralik mõõduvõtmine jalgpallis ja rõõm taaskohtumistest kolleegidega,» lausus Pihel.