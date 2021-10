Tiia Rüütmann valiti Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu presidendiks

Tiia Rüütmann sõnas pärast Saksamaal Dresdenis septembri lõpus toimunud aastakonverentsi, et keegi ei sea kahtluse alla tõsiasja, et üliõpilaste õpetamine tehnikaülikoolis peab olema teaduspõhine. «Kui on juttu meisterlikust õpetamisest, siis hakatakse tihti rääkima hariduslikust meelelahutusest. Didaktika on teadus, see pole meelelahutus. Meisterlik õpetamine peab seega olema teaduspõhine, motiveeriv ja huvitav ning rakendatav metoodika kaasajastatud. Minu prioriteedid presidendina on arendada rahvusvahelist pedagoogilist täiendusõppekava tehnikaülikoolide õppejõududele, et toetada kaasajastatud õpetamist, laiendada teadusuuringuid inseneripedagoogikas ja jagada parimaid praktikaid. Soovin tuua meie ülikooli rahvusvaheliselt tunnnustatud koolitajaid.»