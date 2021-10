Vaata, kes on Võrumaa parimaid haridustöötajaid

Aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Kersti Kala Lusti lasteaiast, aasta klassiõpetaja on Kertu Torn Vastseliina gümnaasiumist, aasta klassijuhatajaks valiti Kadri Paulus Võru Kreutzwaldi koolist, aasta põhikooli aineõpetajaks sai Rainer Kaseväli Urvaste koolist, aasta gümnaasiumiõpetaja on Kaili Leino Võrumaa Kutsehariduskeskusest, aasta huvihariduseõpetaja on Triinu Grossmann MTÜ-st Nuti-Võlur, aasta tugispetsialistiks valiti Minni Aia-Utsal Võru Kesklinna koolist ja aasta õppeasutuse juhtiks sai Tiia Must Võru lasteaiast Okasroosike.