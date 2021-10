Sisekaitseakadeemia 121 värsket politseikadetti andsid ametivande

Traditsioonilise sündmuse lipuväljakul avas siseminister Kristian Jaani, kes tänas kadette tehtud valiku eest. «Iga mees ja naine on arvel, iga okas loeb, nagu ütlevad head kolleegid kaitseväest. See kehtib täpselt samamoodi siin – siseturvalisuses. Aitäh, et olete valinud just selle ameti, teid kõiki on väga vaja,» sõnas minister.

Sisekaitseakadeemia rektori Marek Lingi sõnul ei ole Eestis just palju kõrgkoole, kus on vande andmine õppe oluline osa. «Sisekaitseakadeemia deviisiks on Verbis Aut Re, tõlkes sõna või teoga. Lühidalt tähendab see seda, et esimesel kohal on sõna, iseloomustamaks tarkust, valgust ja inimlikkust ning teisel kohal on tegu. Ma loodan, et käitute ka oma töös akadeemia lipukirja järgi – enne sõnaga ja siis alles teoga,» sõnas rektor kadettidele.