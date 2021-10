TÜ väärikate ülikool sai Tartumaa aasta õpiteo eripreemia

«See on tunnustus kogu väärikate ülikoolile,» ütles TÜ elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolainen. «Koroonast tingitud olukorra tõttu ei olnud vahepeal võimalik auditoorseid loenguid korraldada, seetõttu läksime üle veebiõppele ja pakkusime väärikatele eelsalvestatud eesti- ja venekeelseid loenguid, Zoomi seminare ning arvutiõppe veebikoolitusi. Loodetavasti aitasid need kaasa väärikate digioskuste arendamisele ja motiveerisid julgemalt kasutama arvutipõhiseid suhtluskanaleid.»

Sel sügissemestril on väärikate ülikooli õppijatel taas võimalus kuulata auditoorseid loenguid. Kokku alustatakse 12 programmiga Elvas, Keilas, Kuressaares, Pärnus, Põlvas, Tallinnas, Tartus, Türil, Valgas, Viljandis ja Võrumaal. Paljudes kohtades on avaloengud juba peetud. Peale loengute pakutakse kõikidele väärikatele Zoomi keskkonnas peetavaid seminare, mida on võimalik ka järelvaadata. Alanud õppeaasta veebiseminarid keskenduvad psühholoogia- ja terviseteemadele.