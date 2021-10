Juba 20 Tallinna kooli õpilaste seas on ulatuslikud koroonakolded

«Ulatuslikud koroonakolded on praegu juba 20 Tallinna kooli õpilaste seas. Kuigi see haigus ei ole laste jaoks nii ohtlik kui eakatele, mõjutab viiruse laialdane levik haigestunud lapsi, nende perekondi ja lähedasi ning paraku ka koolitööd. Kuigi vaktsineerimine ei välista haigestumist, on sellel viiruse leviku pidurdamisele siiski tõendatud mõju. Loodame, et koolidesse tulevad vaktsineerima need inimesed, kes ei ole seda erinevatel põhjustel varem teinud või kellel on haiguse läbipõdemisest möödunud vähemalt kuus kuud,» ütles Tallinna koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik.