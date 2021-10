Tehnikaülikooli tudengid saavad 150 000 euro väärtuses stipendiume

Arengufondi eesmärk on aidata kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule tehnikaülikoolis. Bakalaureuseõppe stipendiumid on keskmiselt 1300 eurot, magistriõppes 2000 ning doktoriõppes 3200 eurot.

Stipendiume annavad välja Eestis tegutsevad ettevõtted ning eraisikud. Näiteks alustab XRP Ledger Trust nii bakalaureuse-, magistri kui ka doktoritudengite toetamist. «Loome 21. sajandile kohaseid uusi finantstooted ja -teenused. Just seetõttu peame vajalikuks toetada TalTechi üliõpilasi, kellest loodame tõsist panust digimajanduse arengusse. Lisaks stipendiumidele loodame TalTechiga laiemat koostööd, et muuta maailma energiatõhusamaks, nutikamaks ja innovatiivsemaks,» sõnas XRP Ledger Trusti juhatuse liige Bharath Chari.

Sel sügisel on ka teisi uusi stipendiume, näiteks Rantelon ja Ernst & Young toetavad bakalaureuseõppe tudengeid; Onninen AS inseneriõpet, Sweco Projekt ja Sandla Puit magistrante. Lisaks on taaselustatud mitmed stipendiumid nagu Tallinna Vee toetus bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele; Rikard Kruusbergi nimeline ning EKVÜ magistirõppe stipendium.

Ka arengufondi pikaajaline toetaja Sweco Projekt on lisanud sel aastal uue stipendiumi. «Stipendiumi otsustasime välja anda, sest soovime motiveerida inseneriteaduskonna sisekliima ja tehnosüsteemide magistriõppe tudengeid. Nende panus tulevikuühiskonnas on võtmetähtsusega, on ju teada, et inimene viibib suure osa oma ajast siseruumides, seega inimeste heaolu ja mugavustunne on oluline kogu ühiskonnale,» rääkis ettevõtte sisekliima ja hoone veetehnika üksuse juht Peter Haab.

«See eriala mõjutab suuresti Maa CO2 jalajälge, mida on võimalik heade ning kvaliteetsete insenerlahendustega vähendada. Näeme, et tudengite toetamine õppeperioodil on nende ja kogu ühiskonna väärtustamine,» lisas ta.