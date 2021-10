Eesti hakkab üle poole miljoni euro eest edendama rahva liikumisharrastust

Plaanis on alustada liikumisharrastuse valdkonna juhtimise tõhustamisega ehk luuakse kompetentsikeskus, mis koordineeriks liikumisharrastust üle riigi ja mis on partner nii riigile kui ka kohalikele organisatsioonidele. Keskuse eesmärk on välja töötada lahendusi, kuidas Eesti riigis kõige paremini liikumisharrastust edendada, selgitab kultuuriministeerium.