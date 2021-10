EXPO avab maailmale Eesti haridustehnoloogilised lahendused

Eesti hariduse erisaadiku Birgit Lao sõnul on Eesti hariduse ekspordi üks oluline eesmärk Dubais tutvustada just riigi ja ettevõtete koostööd. «Viime teiste riikide ja ettevõteteni sõnumit, et hariduslahendused peavad jõudma igaüheni ning olema personaalsed. Sellist paindlikkust saab võimaldada vaid avaliku ja erasektori koosloomes,» lisas ta.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul oleme maailmas tuntud tugeva ja võrdse haridussüsteemi ning paindliku e-riigi poolest. «Seda kinnitavad kõrged tulemused PISA uuringus, OECD haridusliku võrdsuse raport ja hea valmidus distantsõppeks. Maailmanäitusel avaneb unikaalne võimalus näidata eeskuju, kuidas muuta haridus üle terve maailma kvaliteetseks ja võimalikult paljudele kättesaadavaks,» ütles Kersna.

Eesti haridus saab Dubai maailmanäitusel suurt üleilmset tähelepanu. Meie paviljoni haridusprogramm on üles ehitatud teemanädalatele ja -päevadele ning meie haridust tutvustatakse maailmale teadmiste ja õppimise nädalal 12. kuni 18. detsembrini.

Kersna osaleb maailmanäituse konverentsil «RewirEd» 12.–14. detsembrini, kus on arutluse all haridusuuendused ja innovatsiooni vajalikkus haridusele. Koos ministriga on Dubais ka Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Maaülikooli esindajad ning Estonian Business Schooli esindaja.

Maailmanäitusel tutvustatakse Eesti ettevõtete Eliis, Clanbeat, SpeakTX, Opiq, Schoolaby, TutorID, DreamApply, MobiLab haridustehnoloogilisi lahendusi ning korraldatakse debatte teemal, milline võiks olla õpilasekeskne ja kvaliteetne tulevikuharidus. Eesti paviljonis saab tutvuda kaasaegset õpiruumi kujutava klassiruumiga.

Maailma suurimal ärimessil EXPO on paviljoniga väljas üle 190 riigi ning osalema oodatakse üle 25 miljoni külastaja.