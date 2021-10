Lähte ühisgümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis Kauss Arhitektuur

Võistlusele laekunud kolme võistlustöö hulgast osutus žürii lemmikuks ja konkursi võitjaks võistlustöö «Kaskaad». Võidutöö esitas OÜ Kauss Arhitektuur ja töö autorid on Lauri Eltermaa, Kaur Talpak ja Kristiina Aasvee. Konkursi eesmärk oli saada Lähte ühisgümnaasiumi tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumiline terviklahendus.

«Lõppastmes pidi žürii otsustama, kas eelistada kavandit, mis oleks võimaldanud suhteliselt lihtsalt uut hooneosa ehitada, kuid oleks seetõttu jäänud ka säilivast hoonest pigem eraldi või valida töö, mille elluviimine on keeruline, kuid loob tugevaima vana ja uue maja sümbioosi. Usun, et võidutöö autorid on pakkunud just koolipere – õpilaste ja õpetajate vaatest – maksimaalse lahendi ning ehitusaegne ebamugavus on selle eest mõistlik lõiv maksta,» võttis Tartu vallavanem ja žürii esimees Jarno Laur žürii otsuse kokku.

Teise koha sai võistlustöö «Lähtekoht», mille autorid on OÜ Arhitektrum arhitektid Jüri Nigulas, Kärt Kaljuvee, Kauri Sander, Elar Lomp ja Ott Ojamaa. Kolmanda koha sai võistlustöö «Hiljumine», mille autorid on AS RTG Projektibüroo ja Arhitektuuriklubi OÜ arhitekt Kaido Kepp.

Lähte ühisgümnaasium on stabiilselt kasvav kool, mis seni toimib kolmes korpuses. Kooli peamine ruumiline puudus on väike söökla ja kitsad trepikojad ja koridorid. Lastel pole piisavalt liikumis- ja vaba aja ruume. Lõppenud arhitektuurikonkurss on esimene samm avarama ja õpilase liikumisvajadusi arvestava koolimaja suunas.

«Kõik kolm laekunud tööd olid paljuski sarnased. Igal tööl olid omad voorused ja puudused. Zürii valis välja võistlustöö Kaskaad. Õpilaste ja õpetajate eelistus langes ka samale tööle. Oleme kogu kooliga põnevil, sest esimene samm kaasaegse koolimaja suunas on tehtud. Loodame, et projekteerimine ja ehitamine tulevad samuti parajalt kiires tempos,» lisas Lähte ühisgümnaasiumi direktor Üllar Loks.

Tartu vallaarhitekt Egle Nõmmoja sõnul pakub võidutöö lahenduse, kus vana hoone sisemus on koos uue juurdeehituse osaga seotud terviklikuks kaasaegseks õpikeskkonnaks. «Just antud terviklik lahendamine saigi määravaks ja tõi võidu. Kaskaadi puhul ei saa vähem oluliseks lugeda ka hoone akadeemilisust rõhutavat vormikeelt. Konkreetne, selge, range rütmi ning vormiga juurdeehituse arhitektuur lisab hoonele väärikust just sellise mahus nagu ühele gümnaasiumihoonele vaja. Välialade puhul jäid kõigi konkursile esitatud tööde lahendused ühtviisi pinnapealseks ja vajaksid põhjalikku edasiarendust,» kommenteeris Nõmmoja.