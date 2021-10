Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituuti asus juhtima Uku Lember

Uku Lember on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduse erialal ja seejärel õppinud ajalugu järgmistel õppeastmetel Kesk-Euroopa Ülikoolis Budapestis. Lemberi doktoritöö teemaks olid etnilised suhted ja segaperekonnad Nõukogude Eestis. Ta on olnud USA Cornelli Ülikooli külalisdoktorant ja stipendiaat Bukaresti, Coimbra, Kiievi, Londoni ja Uppsala kõrgkoolides.

Margus Vihalem astus TÜHI direktori kohalt tagasi 21. septembril, öeldes, et see polnud lihtne otsus. «Olen teinud oma tööd südamega ja palju olulisi asju on pooleli. Samuti on ülikool keerulises eelarveolukorras ja see eeldab ka instituudilt pingutusi kulude kärpimiseks,» märkis Vihalem.