Laupäeval selguvad aasta õpetaja konkursi laureaadid

Aasta õpetaja gala eesmärk on esile tõsta õpetajaid ja haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kes on pälvinud õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise. Tunnustussündmuse eestvedajateks on haridus- ja teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit.