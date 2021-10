EKSPERT EETRIS ⟩ Merilin Aruvee «Kui (ema)keeleteadlikud me tegelikult oleme?»

Merilin Aruvee valmiva doktoritöö teema on keeleteadlik õpetus koolis üldisemalt kõigis ainetes, mis võiks ollagi probleemi lahendus. Selleks, et õpilase keel areneks, on vaja, et ta iga päev looks seotud teksti. Aineõpetuses on tekstiloome paraku pigem nõrk ja emakeele õpe keskendub õigekirjale. Samas igapäevases netisuhtluses ja suulises kõnes puuduvad olulised seotud teksti elemendid, mille tulemuseks on fragmenteeritud tekst ja halvasti seotud mõte.