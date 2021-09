Muusika- ja balletikool MUBA sai nurgakivi

Loodava hoone pindala on 23 860 ruutmeetrit, mis jaguneb nelja maapealse ja ühe maa-aluse korruse vahel. Hoonesse on planeeritud õppesaalid, stuudio, palju väikeseid muusika erialaklasse, üldharidusklassid ja spordikeskus. Kooli sisearhitektuuril on kaks kontseptsiooni – avalik ja kooli pool. Enamik avalikke funktsioone kandvaid ruume, nagu kontserdisaalid, auditooriumid, raamatukogu, kohvik ja ujula, aga ka kõik suuremate pillidega muusikaõppeklassid, asuvad esimesel korrusel.

Hoone läänetiivas paiknevad lisaks saalidele ja auditooriumitele balleti harjutussaalid ning administratiivsed ruumid. Muusika erialaklassid paiknevad kahes külgtiivas ning üldharidusklaasid hoone idatiivas. Klasside vahel paikevad koridori liigendavad puhkenurgad avanevad siseaeda. Hoone lõunatiiva viimasel korrusel asuvad ka ühiselamu magamistoad. Maa-alusel korrusel hakkab asuma salvestusstuudio, mis vajab ühtlasi nii massiivset kandekonstruktsiooni kui ka suletud perimeetrit.

Tallinna muusika- ja balletikooli ehk MUBA hoone on projekteerinud arhitektuuribürood Atelier Thomas Pucher ja 3+1 arhitektid. Sisearhitektuuri autoriteks on T43 sisearhitektid ja maastikuarhitektuurse lahenduse on loonud TajuRuum.