Tänavusest juhtide kooli programmist võtab osa 24 pealinna juhti

Kevadeni vältava arenguprogrammi avakohtumine keskendus strateegilise juhtimise võtmeteemadele: klassikalistele põhimõtetele ja kriitilistele eduteguritele. Lisaks tutvusid programmis osalejad ka uuemate võimalustega strateegilise planeerimise ja juhtimise agiilsemaks ja dünaamilisemaks muutmiseks, et vastata üleilmsete megatrendide ja tehnoloogilise arenguga kaasnevatele väljakutsetele.

Linna strateegiadirektori Raido Roobi sõnul seab Tallinn sihte lähtuvalt linna arengustrateegiast Tallinn 2035. «Pealinna visiooni elluviimiseks on tähtis, et kõikide tasandite juhid linna asutustest tunneksid kaasaegseid juhtimispõhimõtteid, oleksid strateegiasaadikud ning aitaksid kaasa organisatsioonikultuuri muutmisele ja kinnistamisele,» sõnas Roop.

Linnaorganisatsioonide juhte koolitanud Nurkse instituudi teadmussiirde juht Külli Taro sõnul on Tallinna initsiatiiv panna oma inimeste arendamiseks kokku terviklik ja hästi läbimõeldud programm väga tänuväärne. «Nurkse instituudi inimeste roll oli sissejuhatuseks anda ette «suur pilt» ja toetada strateegilist mõtlemist, et juhid oma igapäevastes toimetustest argirutiini ära ei eksiks. Lisaks uutele teadmistele või senise kogemuse värskendamisele aitab selline programm luua omavahelisi kontakte ja võrgustikke. See omakorda aitab tulevikus kindlasti kaasa paremale koostööle ja julgusele küsida kolleegilt abi,» lisas Taro.