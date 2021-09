Rohetiigri akadeemia teine lend alustas uue õppeprogrammiga

Pipedrive’i globaalse personalijuhi Leelia Rohumaa sõnul on jätkusuutlikkuse olulisus ettevõttes ajaga kasvanud. «Rohelisel mõtteviisil on Pipedrive’i töökeskkonnas tähtis roll. Paljud keskkonnasõbralikud algatused on meie kontorites alguse saanud töötajate ettepanekutest või oma sisetunnet kuulates. Rohetiigri akadeemia torkas meile silma oma võimekusega tuua kokku erinevad organisatsioonid ja valdkonna parimad nõustajad. Oleme võtnud eesmärgiks juhtida keskkonnateemasid ettevõttes süsteemsemalt ja seeläbi suurendada positiivset mõju keskkonnale. Sama oluline on ka võimalus vahetada teiste organisatsioonidega parimaid praktikaid ja kogemuslugusid,» selgitas Rohumaa.