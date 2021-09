Koolides algab teise vaktsiinidoosi süstimine

Kõlvarti sõnul käivitus koolides vaktsineerimine augustis ja siis said soovijad valdavalt esimese vaktsiinidoosi. «Nüüd hakkab käima ka teise doosi etapp samades koolides, ühtlasi on juba sellel nädalal võimalus saada Moderna vaktsiini teist doosi Tallinna ka linnavalitsuse hoones,» märkis Kõlvart.

Tema sõnul ei puuduta koolides vaktsineerimine ainult kooliperet, vaid süsti võivad saada kõik soovijad. «Linna poolt on kõik võimalused tagatud kaitsesüsti saada. Vaid Tallinna vaktsineerimiskeskustes on tehtud juba enam kui 160 000 vaktsiinidoosi ja see arv kasvab, kuigi huvi vaktsineerimise vastu on veidi langenud,» ütles Kõlvart.

Tema sõnul on linnavõim vaktsineerimise asjus pöördunud ka sihtrühmade poole, näiteks on ettevõtetele saadetud ligi 500 kirja ning kõik, kes andsid tagasisidet, said linnalt abi vaktsineerimise korraldamiseks.