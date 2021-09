Õiglase kaubanduse kuu tegevustes lööb kaasa ka 31 kooli

Mondo kinnitusel saab õiglase kaubanduse kuu tähistamises osaleda iga elanik, kui vaatab üle oma ostukorvi ning lisab sinna Fairtrade'i märgisega tooted. Eestis on saadaval enam kui 650 Fairtrade'i märgisega toodet.

2007. aastast on oktoobris tähistatud õiglase kaubanduse nädalat ja alates eelmisest aastast alates juba tervet kuud, seda eriti koolide pärast, kes saavad niimoodi rohkem tegevusi plaani võtta.

81 protsenti Eesti noortest usuvad, et tarbijad saavad oma ostukäitumisega mõjutada inimeste elu arengumaades. «Pakume kooliperedele võimalust kaasata õpilasi ning läbi tegevuste tutvustada, kuidas nemad saavad õiglase kaubanduse kaudu maailma kujundamisele kaasa aidata ja vähendada oma jalajälge. Nädalast jäi väheks, seepärast võtame terve kuu,» ütles MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise eestvedaja Kristina Mänd.

Varasematel aastatel on õpilased käinud näiteks poodides tegemas ostjatele selgitustööd, mida tähendab Fairtrade'i märgis ja miks on mõistlik just selliselt märgistatud tooteid eelistada.

Lisaks 31 koolile osalevad ka poed ja poeketid ning õiglase kaubanduse sõbra tunnuse omanikud: Prisma Peremarket, Rimi, Meie poekett, Biomarket, Bio4You, Elamise Kergus, Mahemarket, Ehe Mood, Zuzu Eesti, slow.ee veebipood, Õrreke õpitoad, Nenaly Trade, Manpower, advokaadibüroo Lindeberg, Eesti kohvitootja OA Coffee, kodanikuportaal Bioneer ning mitmed teised organisatsioonid ja ettevõtted.

Inimesed, kes varustavad tarbijaid toidu ja muu eluks vajalikuga, mida kohalikult toota lihtsalt ei ole võimalik, väärivad lugupidamist ning õiglasi elu- ja töötingimusi, sõltumata sellest, kus nad elavad ja töötavad. Korralikud elu- ja töötingimused ning haridus on parim viis vaesuse vähendamiseks. Õiglase kaubanduse kuu eesmärk ongi teadvustada eestlaste tarbimisharjumuste ning maailma eri paigus töötavate toidu tootjate vahelisi seoseid.

«Õiglase kaubanduse kuu on parim aeg leida ja soetada kohvi, teed, kakaod, suhkrut, kosmeetikat, puuvillatooteid, maiustusi, banaane, vürtse, roose ja palju muud. On ilmselge, et kui me tarbime arenguriikide väiketootjate ja talunike kaupa, siis on meil ka kohustus seista nende õiguste ja inimväärse elu eest,» selgitas Kristina Mänd.

Õiglase kaubanduse eesmärk on vaesuse vähendamine kaubanduse abil. Ettevõtmise tuntuim märgis on Fairtrade, mis on loonud 1,7 miljonile talunikule ja töölisele õiglased tootmis- ja töötingimused. Maailmas valmistatud 30 000 Fairtrade'i tootest on Eestis saadaval enam kui 650.