Terviseamet soovitab koolides testimise lõpetasa

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnul levib koroonaviirus praegu kõige rohkem laste ja lapsevanemate seas, mida saab seostada kooli algusega. Seetõttu ei saa tema sõnul välistada, et terviseamet soovitab ühel hetkel distantsõpet. Samas praegu sellist vajadust terviseamet ei näe ning distantsõpe tuleb kõne alla siis, kui riskimaatriksis jõutakse punasesse ehk väga kõrge riskitasemeni, täpsustas Härma.

«Kuu aega koolis käimist on näidanud, et lapsed nakatuvad peamiselt pereringis ja seejärel koolis ja asümptomaatilist nakatumist me praktiliselt ei näe,» lausus Härma.