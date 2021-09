Kersna: õpetajate keskmine palk tõuseb järgmisel aastal riigi keskmise palgani

2022. aasta riigieelarves on õpetajate palgafondiks, sealhulgas riigi-, era- ja kohalike omavalitsuste üldharidus- ja kutsekoolide tarvis 419 miljonit eurot. Õpetaja arvestuslik keskmine palk tõuseb 7,3 protsenti, mis kasvatab õpetaja keskmist palka 1540 eurolt 1653 euroni. Kasv on 113 eurot, mis on samal tasemel riigi keskmise palgaga. Palga alammäär tõuseb 1412 euroni ehk kasv on 97 eurot. Valitsuse otsusega eraldati selleks 20,7 miljonit eurot ning lisaks ministeeriumi investeeringute ja tegevuste kokkuhoiu arvelt 9,3 miljonit eurot, kokku on lisavajadus 30 miljonit eurot.