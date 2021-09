Haridustöötajad toetavad päästjate püüdlusi suurema palga saamisel

Akadeemiliste ametiühingute eestkõneleja Tauri Tampuu sõnul ei rahulda valitsuse lubatud 12 protsendi suurune palgatõus päästjaid, sest see jätab nad ka edaspidiseks palgavaesusesse ja tänane karm reaalsus on see, et teisi aidates oma eluga riskiv päästja saab palgapäeval kätte vaid veidi üle 900 euro.