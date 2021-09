Tallinnas peaksid kõik riigigümnaasiumid valmima 2023. aastal

Haridusministeerium tunnistab, et ajakava on tihe, ent kinnitab, et kõik Tallinna kavandatavad riigigümnaasiumid saavad selleks ajaks valmis. Kui ei saa, siis ehitab riik need oma raha eest lõpuni.

Kui algselt plaaniti kolme riigigümnaasiumi valmimist Tallinnas 2022. aastasse, siis aja jooksul on plaanid nihkunud. Viimati langetas haridusministeerium otsuse, et ka Mustamäe gümnaasiumi valmimine nihkub aasta võrra, 2023. aastasse. Selle tingis ehitussektorit tabanud materjalide tarnenappus.

2023. aasta on aga tagumine aeg riigigümnaasiumite valmimiseks, kui riik need ELi abirahadest valmis soovib ehitada, nagu plaan algusest peale olnud on. Siis lõppeb praegune rahastusperiood, nii et detsembri lõpuks peavad viimased arved olema välja kirjutatud, kirjutab ERR.

Ministeeriumi riigikoolide pidamise valdkonna juht Raivo Trummal tõdes, et ajakava on tihe – korraga tuleb ehitada kolme kooli, mis tähendab ehitusturul konkurentsi ka iseendaga –, ent peab seda jätkuvalt realistlikuks.

«Koolid alustavad plaani järgi 2023. aastal õppetööd, praegu pole ka põhjust selles kahelda. Ajakava on pingeline, otsustuskohti on palju, aga elame teadmises, et 2023 see kõik juhtub,» kinnitas Trummal ERRile. «Aga ega ükski asi tegemata jää. Siis leitakse uued vahendid – kui ei jõua ELi, siis riigi vahendite eest tehakse ikka lõpuni.»

Samas on ministeerium juba ette arvestanud, et kõigi koolide maksumus töö käigus kallineb.

Mustamäe riigigümnaasiumi ehitusleping on sõlmitud 13 miljoni euro peale, ent juba on teada, et see kallineb 1,7 miljoni euro võrra ehk üle kümne protsendi. Tõnismäe kooli maksumus on kalkuleeritud samasse suurusjärku.

Pelgulinna gümnaasiumi maksumuseks on arvestatud 15 protsenti rohkem ehk umbes 15 miljonit eurot, sest materjalina kasutatakse puitu ja see laiub suurel maa-alal.

Kõige kaugemal ongi praeguseks Mustamäe riigigümnaasium. Selle ehitusleping on sõlmitud ning hoone peaks valmima 2023. aasta algul. Siiski ei alustata hoones õppetööd enne 2023. aasta sügist.

Pelgulinna riigigümnaasiumi ehitushange on lähinädalatel väljakuulutamisel.

Tõnismäe riigigümnaasiumi projekti nimetas Trummal kõige mahajäänumaks. «Seal on käsil projekteerimisfaas, paralleelselt käib detailplaneeringu protsess. Mulle teadaolevalt selle detailplaneering ei ole veel kinnitatud,» selgitas Trummal.