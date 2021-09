"Puust ja punaseks" muuseumipäevad kutsuvad õpilasi teadmisi ammutama

«4.–6. klassidele suunatud ettevõtmise eesmärk on ühe meeleoluka päeva jooksul pakkuda teadmisi ajaloo, teatri, kunsti, muusika ja inimese tervise vallas või uurida lähemalt teatrit, loodust, kirjandust ja disaini,» ütles Iti Niinemets Nukuteatrimuuseumist, kes on seekordse programmi eestvedajaks. «Muuseumite koostöös loodud programm on üles ehitatud eakohase, põneva ja vaheldusrikkana, lõimides erinevaid õppeaineid – õpetajad saavad programmi kasutada temaatiliste koolitundidena.»