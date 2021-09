Aasta kooli tiitlile kandideerib tänavu 24 kooli

Tänavu asutakse aasta kooli valima juba neljandat korda. Konkursi eesmärk on tunnustada koole, kus õppimine on inspireeriv ja innovaatiline ning koolis valitsevad hoolivad suhted. Sel aastal soovitakse eriti esile tõsta neid koole, kus keerulisele aastale vaatamata on kvaliteetse õppe tagamise kõrval leitud viise koolipere ühtsustunde säilitamiseks ning igaühe heaolu ja toimetuleku toetamiseks.