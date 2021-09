OTSE ⟩ Harjumaa omavalitsuspäeval on fookuses nutikas omavalitsus

Sündmust võõrustav Rae vald on hetkel Eesti kõige kiiremini kasvav omavalitsus, kus elanike keskmine vanus on 34 eluaastat. «See tähendab, et päeva läbiv teema «Nutikas omavalitsus» puudutab meid eriti lähedalt. Noored vallakodanikud on väga teadlikud ja ootavad omavalitsuselt kiiret ning paindlikku opereerimist,» rääkis Rae vallavanem Madis Sarik. «Seose sellega oleme jõudnud tööjõuturul päris keerulisse olukorda, kus lisaks heale ja koolitatud ametnikule on KOV-idel vaja värvata ametnikke, kes on veel oma ala spetsialistid, pädevad haldusmenetluse läbiviimisel, juriidilise kogemusega ning samal ajal ka suurepärased klienditeenindajad. Sellisele profiilile vastavad inimesed on tööturul tugevas defitsiidis.»