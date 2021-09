«Ekspert Eetris»: miks me toitu raiskame?

Hintsi sõnul aitaks taoline konkreetsus ka prügi teemasid lahendada. Miskipärast ei soovi aga riigiasutused muutuseks vastutust võtta, ehkki nõustutakse, et prügi on liiga odav.

Anna Hints on seda meelt, et ehkki riigiasutustes tehakse erinevaid uuringuid ja kavasid, siis seda kõike saaks teha oluliselt efektiivsemalt. Ja kiiremini. Talle näib, et riigiasutustes kiputakse vastutust tarbijale veeretama. Selline teguviis on tema arvates silmakirjalik, sest toidu raiskamine on süsteemne probleem, mitte pelgalt kaupluse külastaja oma. Mõistagi on üksikisik ka osa sellest probleemist, aga kui ta läheb poodi ja näeb rikkalikku valikut ja igal sammul reklaame, mis kutsuvad tarbima, siis ei saa klienti üksinda süüdistada.

Hints leiab, et oluline võti toidu raiskamise vähendamiseks oleks riigiasutuste senisest sisukam koostöö. Muutuste jaoks ei peaks minema nii tohutult kaua aega. Keskkonnakriisile mõeldes seda aega ka ei ole.

Kasvatada tuleb toiduteadlikkust

Mihkel Kangur on seda meelt, et lisaks maksustamisele peaks ühiskond jõudma olukorda, kus toidu raiskamine ja ära viskamine tekitab sarnast vastikustunnet nagu restoranis suitsetamine. Tuleb mõista, et toidu raiskamine hävitab keskkonda mis mõjub ringiga negatiivselt ka inimese tervisele.

Lisaks on Kanguri sõnul tarvis kasvatada toiduteadlikkust. Kuidas me sööme? Milliseid koguseid me sööme? Kas me hangime endale toitu teadlikult ja planeerides, et mida me edaspidi söögiks teeme? Kas me kasutame üle toiduülejäägid? Kas meil on piisavalt oskusi, et toidujääke kasutada? Nendele küsimustele vastuseid leides saab elukorraldust muuta, et järele jääks võimalikult vähe jääke. Selle mõtteviisi vaenlane on puhas laiskus ja mugavus.

Üks näide mitteteadlikust toitumisest on metaboolne tarbimine, mis soodustab samuti omakorda toidu raiskamist. Metaboolne tarbimine tähendab suuremate koguste söömist, kui inimene füsioloogiliselt vajab. Teisisõnu õgimine ja ülesöömine. Kanguri sõnul on see meie ühiskonnas probleem ning sellele viitavad ka kõrged südame- ja veresoonkonna haiguste numbrid.

Kui homme saabuks paradiis

Mihkel Kanguri sõnul on toidu raiskamise olukord mõneti maailmas paranemas, sest külluses elamise eksponeerimine muutub üha enam taunitavaks. Noorematele põlvkondadele ei oma sellised väärtushinnangud enam tähtsust. See on pigem iseloomulik generatsioonidele, kes on vaesusest tulnud ja soovivad nüüd tohutus luksuses elada.

Lisaks on pool maakera põllumajanduseks sobivatest muldadest enda väärtuse kaotanud. Ka seetõttu kallineb toit paratamatult aasta-aastalt. See omakorda tõmbab ühel hetkel toidu raiskamisele kriipsu peale, sest see läheks vastasel juhul niivõrd kulukaks.

Mihkel tiivustab inimesi ka ise toidu kasvatamisega alustada. Seda saab teha viljakal maal, kortermaja rõdul või näiteks mõnes kogukonnaaias. Lisaks soovitab ta eelistada mahetoodangut, mis pärineb võimalikult lähedalt. Palju keerulisem on visata ära toitu, millega on isiklikum suhe.

Anna Hints ostab aga toitu harva, sest tema päästab seda näiteks toidupoodide prügikonteineritest, kuhu seda hulgaliselt satub. Pärast tema filmi «Homme saabub paradiis» avalikustamist on tekkinud toidupäästjate võrgustikud üle Eesti. Nii teevad toidupäästjad koostööd ladude või poodid juhatajatega, et nood annaksid alles jäänud toidu päästjatele üle. Toit jagatakse kogukonnas laiali, pakutakse toidupangale, kohalikele koduloomadele või pannakse toidukappi – nii nagu Tartus seda tehakse.

Anna Hints usub, et niimoodi kogukondade kaupa ja kohalike omavalitsuse koostöös saab kogu riigis teha suuri muutusi, et toidu raiskamist peatada. Kõik kes soovivad toidupäästjate võrgustikuga liituda ka ise, soovitab Anna kirjutada Facebookis lehele «Homme saabub paradiis».