Kuulmispuudega lastele hakatakse õpetama esmaabioskusi

Raha koguti selleks, et koolitada Tallinna Heleni kooli, Tartu Hiie kooli ja Narva Paju kooli õpetajad, kes esmaabioskused kuulmispuudega lastele ja noortele viipekeeles edasi annaksid. Samuti, et soetada nendele koolidele õppevahendid ja elustamisaparaadid.

Punase Risti teatel on praeguseks on vajalik summa tänu eraannetajatele ja headele koostööpartneritele olemas ning peagi algavad ettevalmistused koolitusteks. «Täname südamest kõiki, kes oma panuse andsid: neid, kes annetasid heategevusliikumise Aitan Eestit MTÜ kaudu, kes tegid ülekande Eesti Punase Risti kodulehelt või viipeannetuse Tartus Lõunakeskuses. Suur tänu D'Difference tiimile, kes otsustasid osa oma e-poe müügitulust kampaania heaks anda.»

Aitan Eesti MTÜ panus kuulmispuudega laste esmaabiõppesse oli 10 000 eurot. «Toetame neid, kes on väga head abivajajate toetamises, kuid kelle põhifookus ei ole ja ei peakski olema raha leidmine. Annetajatel on samas keeruline ja kohmakas toetada kümneid erinevaid ühinguid. Nii tuligi Andres Märtinil ja Janar Saviiril, kes on Aitan Eestit MTÜ asutajad, mõte läbi aktiivmüügi annetuste vajajad ja annetajad kokku viia,» tutvustas Kaja Kõiv MTÜ tegevuspõhimõtet. «Usume, et eestlased on õnnelikud, et nende jaoks pisikese summa pidevalt andmine aitab paljusid,» lisas ta.