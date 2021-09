Eesti noored said Euroopa kutsemeistrivõistlustel hõbemedali

Nende juhendaja Raili Laas kinnitas, et maastikuehitus on meeskonnatöö. «Kerly ja Egerti koostöö sujus, ei olnud mingit rabistamist ega töö ümbertegemist,» ütles Laas. «Nad kasutasid ettevalmistuspäeva, et proovida, kuidas ühte või teist kivi laduda kiiresti ja nii, et vajalik muster jookseks. Olen väga uhke Eesti noorte maastikuehitajate üle.»