Koolide huvi e-tasemetööde vastu on suur

Haridus- ja noorteameti kinnitusel on e-tasemetööd hoogsalt käimas ja väga paljud koolid kasutavad võimalust neis osaleda, et teada saada, kas ja milliseid lünki on eelmise õppeaasta erakorraline olukord õpitulemustes tekitanud. Selle info põhjal saavad õpetajad lähtuvalt oma õpilaste vajadustest just neile täiendavat tuge pakkuda.