TÜ kutsub üliõpilasi kandideerima maailmakodaniku õppemoodulisse

Maailmakodaniku õppemoodul on välja töötatud Enlighti projekti raames ja seda pakutakse esimest korda, teatas TÜ. Selles osalevad üliõpilased kõigist üheksast Enlighti partnerülikoolist.

Mooduli eesmärk on õpetada üliõpilastele üldpädevusi ja aidata neil kasvada edukaks maailmakodanikuks. Õppetöös keskendutakse üleilmsetele probleemidele ja kultuurilisele mitmekesisusele ning eri valdkondade sidusrühmade kaasamisele. Rõhku pannakse erisuguste maailmavaadete tundmaõppimisele, suhtlemisele ja tõhusale meeskonnatööle.

Kandideerimine kestab kuni 15. oktoobrini. Kandideerimiseks tuleb kirjutada ühe lehekülje pikkune motivatsioonikiri, kus on mainitud ka õppemooduli suunaeelistus. Need on rahvatervis lähiõppega Groningeni ülikoolis, ränne ja ühiskond lähiõppega Genti ülikoolis või kliimamuutused lähiõppega Göttingeni ülikoolis. Motivatsioonikirja lõppu tuleb lisada oma keskmine hinne.