Balti ja Beneluxi riigid tunnustavad automaatselt kõrghariduskraade

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna märkis, et kõrghariduskraadide tunnustamine muutub lihtsamaks ja kiiremaks. «Eesti jaoks on akadeemiliste kraadide automaatne tunnustamine oluline samm mobiilsuse edendamiseks ja kõrgharidusalaseks koostööks Euroopas,» ütles Kersna.

Enne lepingu ettevalmistamist analüüsiti kõigi kuue riigi kõrgharidusreforme, sealhulgas kvaliteedi tagamist ning kvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise läbipaistvust. Analüüsid kinnitasid, et Balti ja Beneluxi riikide kõrgharidussüsteemid on kooskõlas Euroopa kõrgharidusruumi põhimõtete ja mudeliga, süsteemid on võrreldavad ning neis ei ole märkimisväärseid erinevusi. Lepinguosaliseks võtmine on märk riigi kõrgharidussüsteemi kvaliteedist ja usaldusväärsusest.