Birute Klaas-Lang: eesti keele õpetamine vajab uut tüüpi õpetajaid

«Me ei saa sulgeda oma koolide uksi ja silmi muukeelsete noorte ees,» ütles Tartu Ülikooli eesti keele professor Birute Klaas-Lang riigikogus neljapäeval toimunud arutelul, mis käsitles olukorda eesti keele õpetamisel muukeelsetes koolides.

Professori sõnul on vene noorte eesti keele oskus viimase kahe aastaga muutunud halvemaks: kui 2020. aastal oli eesti keel teise keelena riigieksami keskmine tulemus 67,8 punkti, siis käesolevaks aastaks langes see 63,5 punktini. «Mul on väga kurb meel meie noorte pärast. Gümnaasiumi lõpetavad noored, kes tegelikult ei ole valmis selleks, et edasi õppida eesti keeles, ja kes ei ole valmis ka selleks, et kusagil mujal peale oma venekeelse mulli tööd leida,» tõdes Klaas-Lang.

Täielikule eestikeelsele õppele peaksid koolid üle minema 14 aasta pärast, ehk aastaks 2035, mis on korraga nii pikk kui ka lühike aeg. Selleks, et see tärmin edasi ei lükkuks on professori sõnul vaja ühiskondlikku kokkulepet, uut tüüpi keeleõpetajaid ja täpset ülemineku tegevuskava.

Positiivse tendentsina tõi Klaas-Lang esile meetme eesti koolide pikapäevatundidesse tugiõpetajate palkamiseks. Nende õpetajate ülesanne on toetada lapsi, kes õpivad eesti keeles kui kelle emakeel on muu. Ta tõi näiteks, et Soomes on muukeelseid lapsi klassis 30 protsenti ja just tänu heale toetussüsteemile saavad nad sellega hakkama. Hea eeskuju on Klaas-Langi sõnul ka Läti, kus esimesest klassist on kasutusel kolm kakskeelse hariduse mudelit, seitsmendast klassist alates toimub õppetöö praktiliselt läti keeles ning gümnaasiumis täielikult riigikeeles.

Klaas-Langi sõnul on edukamad need muukeelsed koolid, kus lisaks tavapärasele eesti keele õppele üritatakse leida ka eestikeelset suhtluskeskkonda, kas lõimitud aine- ja keeleõppe või mitmesuguste projektide näol. «Olen väga seda meelt, et keelt õpitakse kasutades,» lisas ta.

Professori hinnangul on probleemiks ka aineõpetajate keeleoskus vene õppekeelega koolides – vähe on neid, kelle eesti keele oskus oleks vähemalt C1 tasemel või kelle emakeel oleks eesti keel.

Ühtlasi tutvustas Klaas-Lang ettepanekuid, mis toetaksid eesti keelest erineva kodukeelega õpilast eestikeelses koolis ja samuti tõhustaksid muukeelses koolis eesti keele teise keelena õpet. Ta rõhutas, et oluline on anda ka aineõpetajatele keeleõpetaja pädevusi ning lisada õpetajakoolitusse kursusi, mille õpiväljunditeks on oskus töötada mitmekultuurilises klassiruumis ja toetada muu emakeelega õpilast eestikeelses aineõppes. «Ka aineõpetaja on ühtlasi keeleõpetaja,» rõhutas Klaas-Lang.