Kuressaare Ametikooli juht eitab kaitsesüstita töötajate ähvardamist

Rand teatas seda vastuseks Haridusvaldkonna Esinduskoja juhatuse liikme Kätlin Telviku osundusele, et ametikool nõuab kõikidelt töötajatelt vaktsineerimist ning keeldumise korral ähvardab töölepingu lõpetamine.

«Meile teadaolevalt saabus esimene kirjalik teadaanne töötajatele juba märtsis, kus direktor andis märku, et vaktsineerimisest keeldumisel on tagajärjed ning selline valik võib lõppeda töölepingu lõpetamisega,» teatas Telvik. «Nüüd, septembris, on teema Kuressaare ametikoolis taas päevakorral.»

Neeme Rand kinnitas, et on ametikoolis alates kevadest, kui töötajate vaktsineerimise võimalus tekkis, ärgitanud kõiki vaktsineerima. «See on teaduspõhiselt tõendatud võimalus end ja oma lähedasi kaitsta.»

Ranna sõnul on ta tähelepanelikult jälginud seda, milliseid reegleid riik kehtestab.

«Riiklikult on kirjeldatud sammud, mida läbides saab töötaja töölepingu lõpetada. Meie selliseid samme astunud ei ole,» kinnitas Rand.

Ranna sõnul pole koolis töötajaid, kes ei puutuks kokku teiste inimestega. Sestap peavad vaktsineerimata töötajad ja täiskasvanud õppijad kooli ruumes maski kandma. Kõiki vaktsineerimata töötajaid kiirtestitakse kord nädalas.

Tema sõnul pole ametikooli 111-st töölepingu alusel töötavast töötajast Covid-tõendit esitanud 30.

«Kurb ja murettekitav on tõdeda, et meil on töötajaid, kes teadusesse ei usu, aga samas võib olla tegu oma valdkonda hästi tundva spetsialistiga, kellest koolil oleks kahju loobuda,» märkis Rand.

Kätlin Telviku sõnul on vaktsineerimine Eestis endiselt vabatahtlik ja iga inimese isiklik terviseotsus.