TLÜ rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi võitis Janika Leoste

Tulemus on uudne seetõttu, et rakenduses kasutatavad lähenemised ning õppemeetodid on välja töötatud koostöös TLÜ teadlastega ning esitatud ettevõttele kujul, mis võimaldab neid siduda alushariduse õppekavaga. Toetamaks loodava õpiraja funktsionaalsust, on ettevõte kasutanud pedagoogilise analüüsi tulemusi nii personaalse õpiraja sisendina kui ka Base Campi häkatoni tarbeks.