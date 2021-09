EKSPERT EETRIS ⟩ Tõnu Ploompuu: «Sõida seenele!»

Seenelkäimine on sügisel eestlaste rahvussport. Parimad paigad hoitakse kiivalt saladuses ning saakidega uhkeldatakse sotsiaalmeedias. Milline on selleaastane seenesaak, kus algas seenesaak varem, kui kasulikud seened meile on ja kui hästi me üldse neid teame, räägime seekordses «Ekspert eetris» saates. Külas on Tallinna Ülikooli botaanika ja mükoloogia lektor Tõnu Ploompuu, kes seente salamaailmast lähemalt räägib. Saatejuht on Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks.