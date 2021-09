Koolijuhtide järelkasvuprogrammi valiti välja 12 sihikindlamat

Pea aasta kestva programmi jooksul õpitakse, kuidas panna ühiselt tegutsema koolimeeskond, õpilased ja vanemad, et luua turvaline ja arendav õpikeskkond kõigile.

Programmi pääsemise eelduseks oli eelnev õpetajatöö või muu juhtimiskogemus ning valmisolek paari aasta jooksul koolijuhi rolli astuda. Neljanda lennu osalejad kinnitavad ühiselt, et võtavad fookusesse õppimise eestvedamise ja teadliku juhtimise.

Programmi korraldaja, haridus- ja noorteameti koolituskeskuse projektijuht Annika Link rõõmustab, et seekord kandideerisid programmi inimesed, kes mõistavad koolijuhi kompleksset rolli ja on valmis võtma hariduse tippjuhi vastutuse. «Koolid vajavad inimesi, kellel on selge visioon ja tahe olla motiveeritud ning pädev organisatsiooni ja inimeste juht. Programm annab teadmised ja oskused, kuidas visiooni realiseerimise poole liikuda,» ütles Link.