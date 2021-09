9000 õpilast tutvuvad virtuaaltuuril põnevate ametitega

«Heateo Haridusfondi üks eesmärke on panustada sellesse, et õpilased teeksid teadlikumaid karjäärivalikuid. Täna kahjuks paljud gümnaasiumilõpetajad ei tea oma kutsumust ja teevad edasiõppimise valiku üsna juhuslikult,» rääkis Heateo Haridusfondi kaasasutaja Martin Villig, kes on ka ise ühe e-külastuse läbi viinud.

Villig lisas, et Tagasi Kooli e-külastuste kaudu näevad õpilased lähedalt erinevaid ameteid ja saavad infot selle kohta, milliseid teadmisi üks või teine amet nõuab. «Seda teades on lihtsam mõtestada oma õpinguid ja kasvatada motivatsiooni oma haridustee lõpuni käia,» ütles Villig.

Tagasi Kooli on kodanikualgatus, mille eesmärk on innustada õpilasi õppima, ennast arendama ja tegema teadlikke valikuid koostöös õpetajate, praktikute ja paljude teiste partneritega. Lisaks e-tundidele vahendab Tagasi Kooli külalistunde, õppekäike ja töövarjuvõimalusi. Lisainfot leiab tagasikooli.ee veebilehelt.

Heateo Haridusfond on filantroopiafond, mille on ellu kutsunud uue põlvkonna ettevõtjad eesmärgiga anda hoogu algatustele, mis aitavad lahendada Eesti üldhariduse suurimaid sõlmküsimusi. Kahe tegutsemisaasta jooksul on fond toetanud 11 algatust, jõudnud 80 protsenti Eesti koolideni ja mõjutanud ligi 40 000 õpilast. Heateo Haridusfondi algatajad on Martin Villig Boltist ja Taavet Hinrikus Wise’ist. Fondi juhib Heateo Sihtasutus.