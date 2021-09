PILK AJALUKKU ⟩ naiste kasin kirjaoskus ja koolist väljalangemine tsaariaegses Eestis

Olukorrale lahendust ei näinud leht algkoolide arvu suurendamises vaid konkreetses abis peredele, kus isad on sõjas langenud. «Meie ise peame aitama. Sellejuures et tohi meie tütarlapsi ära unustada, sest nad on suuremad abitarwitajad kui poisslapsed,» kutsus Postimees üles märkama ja aitama hädas peresid. «Kuidas ja missugusel kujul abi anda, seda tehtagu kohalikkude olude järele,» õpetas leht.

Sõda muutis naisi

Postimees kirjutas, et mõned uurijad on tähele pannud, et kui algkooli esimeses klassis on tihti tüdrukuid rohkem kui poisse, siis viimastes klassides tüdrukuid peaaegu ei olegi. Ka ministeeriumi andmed kinnitasid sama: koolilõpetajate arv oli võrreldes koolialustajate arvuga kõvasti väiksem ning see kahanemine toimus just tüdrukute arvelt.

1911. aastal pidi 23 protsenti õpilastest koduste tööde pärast õpingud katkestama ning valdavalt olid need tüdrukud. «Siin ei ole millegi muuga tegemist, kui oma aja äraelanud eelarwamisega, mille järele naesterahwa haridust ainult uhkuseasjaks peetakse. Mida kiiremini naesterahwa iseseiswus kaswab, seda kiiremini kaswab ka naesterahwa üleüldine algharidus. Selleks ei ole tõendusi wähe. Käesolew sõda on naesterahwa wabanemise ajaks,» ilmutas Postimees edumeelsust ja lisas, et sõda muutis naised iseseisvaks, neid võib näha tegemas töid, mida varem vaid meestetöödeks peeti ning kõik see aitab kaasa naiste veelgi suuremale iseseisvumisele ja haritumaks saamisele: «Ei ole kahtlust, et kui see nõnda mõne aasta edasi kestab, siis paraneb naiste vaimne ja majanduslik olukord.»

Postimehe ligi 110 aastat tagasi tehtud ennustuse kohta saab öelda, et neil oli õigus, isegi sedavõrd, et nüüd on olukord muutunud vastupidiseks, õppimisprobleemid ning koolist juba põhikooli ajal väljalangemine puudutavad tänapäeval eelkõige poisse.

Ühes ilmasõja eelses artiklis arutles Postimees ka selle üle, milleks naistele üldse haridust anda ja leidis rea ameteid, mis vajavad haritud naisi: kool, kontor, kauplus, aed, piimakoda, haigemaja, apteek, kunstkäsitöö jne. «Just naisterahvastel on nende pääle iseäralised osawused. Just naesterahwas oma kainusega ja ustawusega on nende tööde tarwis nii kui loodud,» uskus ajaleht ja lisas veel ühe trumbi naiste kasuks, mis praegu mõjub küll piigem piinliku anakronismina: «Just naisterahvaste alandlikumad nõudmised palga poolest avavad neile igale poole uksed.»

Samas viibutab ajaleht haritud naiste poole sõrme, öeldes, et kõik need head soovitused ei maksa midagi, kuni kodumaal pakutava töö eest põgenetakse ja kodukooliõpetaja kohta võõrsil ainsaks haritud naisele sobivaks leivateenimise viisiks peetakse.