Eesti Naisüliõpilaste Selts lahkab konverentsil nutisõltuvust

Konverentsil otsitakse vastuseid küsimustele, kas digitehnoloogia abil saab paremini ja mitmekülgsemalt õppida? Kas nutikella peal jookseb aeg kiiremini kui vana taskukella peal? Või, kuhu me jõuame, kui kõik internetiavaruste teadmised on käeulatuses, jopetaskus, ning mida arvab sellest teadus? Ja kas me inimkonnana oleme valmis nii suureks nutivahendite levikuks oma elukorralduses.