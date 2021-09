Uus projekt aitab lõimida noorsootööd ja huviharidust kutseharidusega

«Selle projektiga loome juhised ja protseduurid sedalaadi tunnustamiseks,» ütles Põld. «Mõned kohalikud omavalitsused on juba edukalt ühendanud mitteformaalse ja formaalse õppe keskkondi, kuid riigina on meil veel pikk tee käia. Ühest küljest peame pakkuma rohkem tuge neile õppijatele, kes seda vajavad, teisalt aga pöörama tähelepanu, et noorte huvid ja anded saaks rakendatud võimalikult varases eas. Igal juhul on esikohal õppija.»