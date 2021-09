Kohalike omavalitsuste valimistel on hariduselus fookuses eestikeelne õpe ja huviharidus

Mõned neist teemadest on olulised ja päevakajalised enamikes omavalitsustes, mõned aga puudutavad konkreetseid omavalitsusi. Näiteks väikeste omavalitsuste jaoks võib üks põletavamaid teemasid olla hariduse jätkusuutlikkus: nii lastega perede kui ka noorte õpetajate piirkonnakeskustesse koondumine ning sellest tulenev vajadus väikeste maakoolide sulgemise ja laste suurematesse piirkonnakoolidesse suunamise järele. Praxis juhib tähelepanu, et selles protsessis on äärmiselt oluline tagada, et piirkonnakeskuses asuvasse kooli jõudmise tee ei kujuneks õppijate jaoks koormavalt pikaks ning et kooli ja kodu vaheline transpordiühendus oleks sujuv.