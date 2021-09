TEADUSSEMINAR ⟩ «Avaliku poliitika kujundamisest: Avalik poliitika iseteadlike kodanike ja ettearvamatute arengutega ühiskonnas»

Seminari tutvustuses öeldakse, et avalik poliitika on iseteadlike kodanike eripalgeliste vajaduste, võimekuste ja soovide risttules, mis tihti on vastandlikud ja konfliktsed; poliitikalahendusi tuleb vormida üha enam rohujuure tasandil rätsepatöö põhimõttel. See tähendab, et avaliku poliitika kujundamise teadusel on mõtet siis, kui see on praktikapõhine ja suudab need erivajadused, võimekused ja soovid tervikuks siduda. Seminari ettekandjad leiavad, et avaliku poliitika õpetamine ning poliitikadisain peavad toimuma koos valdkonna asjatundjatega. Õpiku kolmes osas püüdsid autorid kanda selle põhimõtte avaliku poliitika keelde.